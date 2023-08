Forum des associations 2023 Avenue Jean Carmet Bourgueil, 9 septembre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Samedi 9 septembre, de 9h30 à 13h, 40 associations sportives, culturelles, de loisirs, solidaires et sociales de Bourgueil vous donnent rendez-vous dans le parc de la Mairie et avenue Jean Carmet pour le forum des associations..

2023-09-09 fin : 2023-09-09

Avenue Jean Carmet

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Saturday September 9, from 9.30am to 1pm, 40 sports, cultural, leisure, solidarity and social associations from Bourgueil meet up in the Parc de la Mairie and Avenue Jean Carmet for the Forum des Associations.

El sábado 9 de septiembre, de 9.30 a 13.00 horas, 40 asociaciones deportivas, culturales, de ocio, comunitarias y sociales de Bourgueil celebrarán su foro en el recinto del Ayuntamiento y en la avenida Jean Carmet.

Am Samstag, den 9. September, von 9:30 bis 13:00 Uhr, laden Sie 40 Sport-, Kultur-, Freizeit-, Solidaritäts- und Sozialvereine aus Bourgueil zum Forum der Vereine in den Park des Rathauses und in die Avenue Jean Carmet ein.

