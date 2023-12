Voeux aux Andernosiens Avenue Jacques Rosazza Andernos-les-Bains, 7 janvier 2024 11:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Le Maire et les membres du Conseil municipal adressent leurs voeux aux Andernosiens et présentent le bilan des actions de l’année 2023 ainsi que les projets 2024..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . .

Avenue Jacques Rosazza Salle des Sports Jacques Rosazza

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Mayor and members of the Town Council send their best wishes to the people of Anderno, and present a review of actions in 2023 and plans for 2024.

El alcalde y los miembros del Consejo Municipal expresan sus mejores deseos a los habitantes de Andersen y presentan un resumen de las actividades del año 2023 y los planes para 2024.

Der Bürgermeister und die Mitglieder des Stadtrats richten ihre Neujahrsgrüße an die Andernosianer und stellen die Bilanz der Aktionen des Jahres 2023 sowie die Projekte 2024 vor.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Andernos-les-Bains