Foire du livre 2023: Quel pirate êtes-vous ? avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde, 10 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Quel pirate êtes-vous ? – Initiation au jeu de rôle

le vendredi 10 novembre à partir de 12h et le samedi 11 novembre à 18h45..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

avenue Jacques et Bernadette Chirac

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Which pirate are you ? Introduction to role-playing

friday November 10 from 12pm and Saturday November 11 at 6:45pm.

¿Qué pirata eres? Introducción a los juegos de rol

viernes 10 de noviembre a partir de las 12.00 h y sábado 11 de noviembre a las 18.45 h.

Welcher Pirat bist du? Einführung in das Rollenspiel

am Freitag, den 10. November ab 12 Uhr und am Samstag, den 11. November um 18:45 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-31 par Brive Tourisme