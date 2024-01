Concert : Soviet Suprem Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, mercredi 15 mai 2024.

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 20:30:00

fin : 2024-05-15

Quand la France ne jure plus que par l’Ouest, biberonnant sa jeunesse à la culture “yankee”. Quand la musique n’est plus qu’une soupe insipide qui martèle nos esgourdes à base de boom boom et de slogans bling bling. Deux musiciens ont décidé de prendre la tangente et de partir à la conquête de l’Est, version “Balkanican dream” : le Soviet Suprem.

John Lénine alias Toma Feterman (de La Caravane Passe) et Sylvester Staline alias R. Wan (du groupe Java) puisent leurs racines depuis 2013 dans l’identité rouge, soviétique, communiste, avec comme unique but de détourner les codes politiques et de ne garder que la révolution… du dancefloor.

Du hip-hop tsigane à la cumbia des Balkans en passant par la house manouche, de la chanson rive (extrême) gauche à la sauce sirtaki, tout est bon du moment que ça danse et que ça s’amuse, un seul objectif : la gouaille.

Tout public

Réservation obligatoire

Quand la France ne jure plus que par l’Ouest, biberonnant sa jeunesse à la culture “yankee”. Quand la musique n’est plus qu’une soupe insipide qui martèle nos esgourdes à base de boom boom et de slogans bling bling. Deux musiciens ont décidé de prendre la tangente et de partir à la conquête de l’Est, version “Balkanican dream” : le Soviet Suprem.

John Lénine alias Toma Feterman (de La Caravane Passe) et Sylvester Staline alias R. Wan (du groupe Java) puisent leurs racines depuis 2013 dans l’identité rouge, soviétique, communiste, avec comme unique but de détourner les codes politiques et de ne garder que la révolution… du dancefloor.

Du hip-hop tsigane à la cumbia des Balkans en passant par la house manouche, de la chanson rive (extrême) gauche à la sauce sirtaki, tout est bon du moment que ça danse et que ça s’amuse, un seul objectif : la gouaille.

Tout public

Réservation obligatoire

.

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie