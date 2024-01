Théâtre : Ceci est Mon Corps Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, mardi 16 avril 2024.

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:30:00

fin : 2024-04-16

Par la Compagnie La vie grande

À la frontière de la pop-culture, de l’auto-fiction et de la sociologie du genre, Ceci est mon corps est une enquête menée avec fougue, intensité et drôlerie par deux interprètes pour relater l’histoire du corps d’une femme née dans les années 1990. Parcourir les désirs, les violences, les joies et les aspérités qui le traversent. Découvrir aussi ce qui surgit, à l’orée de la trentaine, quand ce corps devient un corps lesbien.

Tout public

Réservation obligatoire

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



