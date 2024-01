Danse : Rave Lucid Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, vendredi 12 avril 2024.

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Par la Compagnie Mazelfreten

Rave Lucid est un hommage à la danse électro, première danse urbaine française créée dans les clubs des années 2000, avant de migrer dans le monde de la rue. Rave Lucid, réunit sur scène dix danseurs aux fortes personnalités et une musique originale de NikiT. La danse très chorégraphiée laisse place à l’originalité, conjuguant à l’énergie de mouvements à 120 bpm l’exigence d’une concentration sans faille. Avec des jeux de bras hypnotisants, ils déploient à la fois l’univers de la rave, conçue comme une célébration, une fête, une transe organique, et le côté “lucide” que demande un contrôle extrême pour arriver à une synchronisation parfaite de ce corps de ballet électro d’un nouveau genre. Mais le spectacle ne craint pas de jouer sur le sensible avec des moments de suspension irréels. Il est vrai que son titre nous fait aussi entendre “rêve lucide”…

Tout public

Réservation obligatoire

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-02