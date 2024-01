Humour : Meurice 2027 Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, samedi 6 avril 2024.

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 22:30:00

fin : 2024-04-06

Guillaume Meurice est votre candidat. Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

Tout public

Réservation obligatoire

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



