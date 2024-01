Théâtre : Racines Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, dimanche 18 février 2024.

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18

Par le Théâtre Bascule

Un homme, seul, installé, calme, tente de se souvenir d’où il vient, comment il est devenu. Son histoire lui revient comme les pièces d’un puzzle. Une mémoire enfouie profondément qui fleurit différemment ici et là. Il s’en rend compte. Des choses s’effacent aussi. Il nous raconte qui il est. Son identité se dessine avec les parts d’ombre et de secret. “Ma mère dit que j’ai les mêmes mains que ma grand-mère… et ma grand-mère… a-t-elle les mêmes mains que sa grand-mère ?” Pour le savoir il va se replonger dans les souvenirs d’enfance. Tel un archéologue, les souvenirs lui reviennent par échantillons ou très clairement : les mauvais souvenirs, les souvenirs qui s’effritent, les souvenirs trop enfouis… Il observe et archive, pour tenter de savoir d’où il vient. Peut-être faut-il remonter plus loin encore ? Pour retrouver la trace d’une première main. Mais comment se souvenir ?

Jeune Public : a partir de 4 ans.

Réservation obligatoire

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



