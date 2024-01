Théâtre : Nathan Longtemps Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, dimanche 4 février 2024.

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

Par Les Tréteaux de France – Centre dramatique national

Nathan a une mère qui oublie les choses et qui s’endort souvent. Mais c’est pas grave. Nathan aime beaucoup sa maman. Même si, souvent, le soir, avant d’aller au lit, Nathan a peur qu’elle s’endorme dans la cuisine et qu’en se réveillant elle l’ait oublié pour toujours… Et puis un jour mardi arriva. Un mardi d’hiver où sa maman n’arriva pas.

Jeune Public : a partir de 5 ans.

Réservation obligatoire

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



