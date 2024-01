Théâtre : Banque Centrale Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, samedi 13 janvier 2024.

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Par la Compagnie Sol en scène

Le spectacle Banque Centrale est un seul-en-scène d’éducation populaire qui invite à s’approprier les questions actuelles et historiques de l’économie, par le biais de l’humour et du conte. Dans un hôpital psychiatrique, un fou qui se prend pour l’État explique à son médecin pourquoi il veut changer et devenir Banque centrale…

Le spectacle est inspiré des monologues de Dario Fo, entre humour, poésie et engagement.

Public : pour les adultes

Réservation obligatoire

.

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



