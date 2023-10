Ad Hoc festival : « Vite, un selfie » Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, 9 décembre 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Spectacle pictural – Lucamoros

Performance d’images peintes à huit mains et quatre voix

À l’heure où l’homo smartphonicus enchaîne les selfies de façon parfois compulsive, quatre plasticiennes, performeuses et chanteuses, nous interpellent, dans un débordement de rythmes et de couleurs, sur la question de notre image et de sa représentation. Elles vont la capter, la détourner, la voler, la restituer, la réinventer… et surtout nous proposer de la voir autrement. Peintes, photographiées, filmées aussi, les représentations se suivent et se bousculent, s’effacent puis réapparaissent sur les différents éléments d’une étonnante scénographie de cubes et d’échafaudages. Un spectacle vivant et palpitant, qui nous tend un miroir parfois troublant !

Lieu de rendez-vous : Espace Culturel de la Pointe de Caux / Gonfreville-l’Orcher

Durée : 55 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 8 ans.

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Pictorial show – Lucamoros

Performance of painted images by eight hands and four voices

At a time when homo smartphonicus sometimes compulsively takes selfies, four visual artists, performers and singers, in an overflow of rhythms and colors, challenge us on the question of our image and its representation. They will capture it, divert it, steal it, restore it, reinvent it… and, above all, suggest that we see it differently. Painted, photographed and also filmed, the representations follow one another and jostle, fading away then reappearing on the various elements of an astonishing scenography of cubes and scaffolding. A lively, exciting show that holds up a sometimes disturbing mirror to us!

Meeting point : Espace Culturel de la Pointe de Caux / Gonfreville-l’Orcher

Running time: 55 min

Price: 5?

All audiences, ages 8 and up

En el marco del festival Ad Hoc.

Exposición de pintura – Lucamoros

Espectáculo de imágenes pintadas a ocho manos y cuatro voces

En un momento en que el homo smartphonicus se hace selfies, a veces compulsivamente, cuatro artistas visuales, performers y cantantes, en un desbordamiento de ritmos y colores, nos interpelan sobre la cuestión de nuestra imagen y su representación. La capturarán, la desviarán, la robarán, la restaurarán, la reinventarán… y sobre todo nos ofrecerán la posibilidad de verla de otra manera. Pintadas, fotografiadas y filmadas, las representaciones se suceden y se disputan la posición, desvaneciéndose y reapareciendo sobre los distintos elementos de un sorprendente conjunto de cubos y andamios. Un espectáculo vivo y emocionante que nos muestra un espejo a veces inquietante

Lugar: Espace Culturel de la Pointe de Caux / Gonfreville-l’Orcher

Duración: 55 minutos

Precio: 5?

Todas las edades, a partir de 8 años

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Bilderspektakel – Lucamoros

Performance von gemalten Bildern mit acht Händen und vier Stimmen

In einer Zeit, in der der Homo smartphonicus manchmal zwanghaft Selfies aneinanderreiht, fordern uns vier bildende Künstlerinnen, Performerinnen und Sängerinnen in einem Überschwang von Rhythmen und Farben zur Frage unseres Bildes und seiner Repräsentation auf. Sie fangen es ein, entwenden es, stehlen es, geben es zurück, erfinden es neu? und schlagen uns vor allem vor, es anders zu sehen. Die gemalten, fotografierten und gefilmten Darstellungen folgen aufeinander und drängen sich durcheinander, verschwinden und tauchen auf den verschiedenen Elementen einer erstaunlichen Szenografie aus Würfeln und Gerüsten wieder auf. Ein lebendiges und spannendes Schauspiel, das uns einen manchmal beunruhigenden Spiegel vorhält!

Ort des Treffens : Espace Culturel de la Pointe de Caux / Gonfreville-l’Orcher

Dauer: 55 min

Einheitlicher Eintrittspreis: 5?

Für alle Altersgruppen ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-10-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche