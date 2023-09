Ciné-concert : Doggo par Ellie James Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, 19 novembre 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

Doggo met à l’honneur nos compagnons les plus mignons et attachants : les chiens !

Pour ce nouveau ciné-concert, Ellie James, fidèle à son style musical électro-pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure au synthétiseur et à la harpe électronique.

Soucieuse de livrer un spectacle aux contours soignés, la chanteuse d’origine britannique collabore avec la talentueuse illustratrice Tiffanie Pichon qui, de son coup de crayon naïf et coloré, habille les intermèdes entre chaque court-métrage pour un résultat poétique à l’esthétique Do It Yourself.

Ciné-concert indie pop malicieux, Doggo est une caresse pour l’âme, une friandise pour petits et grands.

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Plein tarif : 6€.

Réservation obligatoire..

2023-11-19 16:00:00

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Doggo celebrates our cutest, most endearing companions: dogs!

For this new ciné-concert, Ellie James, true to her gentle, whimsical electro-pop musical style, creates a joyfully melancholy soundtrack, tailor-made with synthesizer and electronic harp.

The British-born singer also collaborates with talented illustrator Tiffanie Pichon, whose naive, colorful pencil strokes adorn the interludes between each short film, creating a poetic, Do It Yourself aesthetic.

A mischievous indie pop ciné-concert, Doggo is a caress for the soul, a treat for young and old alike.

Venue: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Full price: 6?

Reservations required.

Doggo rinde homenaje a nuestros compañeros más simpáticos y entrañables: ¡los perros!

Para esta nueva película-concierto, Ellie James, fiel a su estilo musical electro-pop suave y caprichoso, ha creado una banda sonora alegremente melancólica, hecha a medida con sintetizador y arpa electrónica.

La cantante de origen británico ha colaborado con la talentosa ilustradora Tiffanie Pichon, cuyos ingenuos y coloridos trazos a lápiz adornan los interludios entre cada cortometraje, creando una poética estética Do It Yourself.

Doggo, un travieso cine-concierto de indie pop, es una caricia para el alma, una delicia para grandes y pequeños.

Lugar: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Precio: 6 euros.

Imprescindible reservar.

Doggo stellt unsere niedlichsten und anhänglichsten Begleiter in den Mittelpunkt: Hunde!

Für dieses neue Kinokonzert hat Ellie James, die ihrem sanften und fantasievollen Elektro-Pop-Musikstil treu bleibt, einen fröhlich-melancholischen Soundtrack geschrieben, der mit Synthesizer und elektronischer Harfe maßgeschneidert wurde.

Die Sängerin mit britischen Wurzeln arbeitet mit der talentierten Illustratorin Tiffanie Pichon zusammen, die mit ihrem naiven und farbenfrohen Zeichenstil die Zwischenräume zwischen den einzelnen Kurzfilmen gestaltet, um ein poetisches Ergebnis mit Do It Yourself-Ästhetik zu erzielen.

Doggo, ein schelmisches Indie-Pop-Kinokonzert, ist eine Liebkosung für die Seele und ein Leckerbissen für Groß und Klein.

Ort: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Voller Preis: 6?

Reservierung erforderlich.

