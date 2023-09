Théâtre : La FRIT rencontre… Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, 10 novembre 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

Depuis bien des années, la Frit (Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale) invite ses amis improvisateurs, venus de toute la France, à partager la scène de l’ECPC pour des matches d’improvisation endiablés.

Un match d’improvisation, c’est un spectacle théâtrale durant lequel deux équipes jouent ensemble pour offrir des histoires, des émotions, du rire pour les petits et les grands.

Et le public dans tout ça ? C’est lui qui décide : il vote à la fin de chaque improvisation quelle équipe a été la meilleure. Il a même le droit de lancer des chaussons (fournis avant le match) sur l’arbitre quand ça lui chante.

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Plein tarif : 3€.

Réservation obligatoire..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



For many years now, Frit (Fédération Régionale d?Improvisation Théâtrale) has been inviting fellow improvisers from all over France to share the ECPC stage for wild improvisation matches.

An improvisation match is a theatrical performance during which two teams play together to offer stories, emotions and laughter for young and old alike.

And what about the audience? They decide: at the end of each improvisation, they vote on which team was the best. They even have the right to throw slippers (supplied before the match) at the referee when they feel like it.

Venue: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Full price: 3?

Reservations required.

Desde hace varios años, la Frit (Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale) invita a compañeros improvisadores de toda Francia a compartir el escenario del ECPC en encuentros de improvisación salvaje.

Un match de improvisación es un espectáculo teatral en el que dos equipos juegan juntos para ofrecer historias, emociones y risas a grandes y pequeños.

¿Y el público? Ellos deciden: al final de cada improvisación, votan qué equipo ha sido el mejor. Incluso tienen derecho a lanzar zapatillas (suministradas antes del partido) al árbitro cuando les apetezca.

Lugar: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Precio completo: 3 euros.

Imprescindible reservar.

Seit vielen Jahren lädt die Frit (Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale) ihre Improvisationsfreunde aus ganz Frankreich ein, die Bühne des ECPC für wilde Improvisationsspiele zu teilen.

Ein Improvisationsspiel ist eine Theateraufführung, bei der zwei Teams zusammenspielen, um Geschichten, Emotionen und Lachen für Groß und Klein zu bieten.

Und das Publikum? Das Publikum entscheidet: Es stimmt am Ende jeder Improvisation darüber ab, welches Team besser war. Es hat sogar das Recht, den Schiedsrichter mit Pantoffeln zu bewerfen, wenn ihm danach ist.

Ort: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Voller Preis: 3?

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche