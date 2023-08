Concert : Fills Monkey-We Will Drum You Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher, 29 septembre 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent droit au cœur!

Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. Prenez place, respirez… on y est! We will drum you.

Mise en scène : Daniel Brière

avec : Sébastien Rambaud, Yann Coste

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Entrée libre.

Réservation obligatoire..

2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . .

Avenue Jacques Eberhard Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Fills Monkey is a universal language of sound, rhythm, music and its irresistible beats. Their chopsticks are magical and their beats go straight to the heart!

The Fills Monkey mix energy, humor, facetiousness and poetry to transport us, young and old, into a world suspended between heaven and earth, between the acoustic past and the digital future. Take a seat, breathe? we’re here! We will drum you.

Directed by Daniel Brière

with : Sébastien Rambaud, Yann Coste

Venue: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Free admission.

Reservations required.

Los Fills Monkey son un lenguaje universal, un lenguaje sonoro, un lenguaje rítmico, un lenguaje musical y sus irresistibles latidos. ¡Sus palillos son mágicos y sus latidos van directos al corazón!

The Fills Monkey combinan energía, humor, faceticidad y poesía para transportarnos, a grandes y pequeños, a un mundo suspendido entre el cielo y la tierra, entre el pasado acústico y el futuro digital. Toma asiento, respira… ¡estamos aquí! Te tamborilearemos.

Dirección: Daniel Brière

con : Sébastien Rambaud, Yann Coste

Lugar: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Entrada gratuita.

Imprescindible reservar.

Die Fills Monkey sprechen eine universelle Sprache, die Sprache des Klangs, die Sprache des Rhythmus, die Sprache der Musik und ihres unwiderstehlichen Pulses. Ihre Trommelstöcke sind magisch und ihre Schläge gehen direkt ins Herz!

Die Fills Monkey vereinen Energie, Humor, Witz und Poesie, um uns, Groß und Klein, in eine Welt zwischen Himmel und Erde, zwischen akustischer Vergangenheit und digitaler Zukunft zu entführen. Nehmen Sie Platz, atmen Sie durch… wir sind da! We will drum you.

Regie: Daniel Brière

mit: Sébastien Rambaud, Yann Coste

Ort: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher.

Der Eintritt ist frei.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche