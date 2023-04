Concert théâtralisé : La Symphonie du Temps qui passe Avenue Jacques Eberhard, 13 avril 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Par Mathias Malzieu & Daria Nelson.

Un disque-monde, voilà ce que Mathias Malzieu et Daria Nelson ont construit. Une comédie musicale 2.0 mâtinée de western : un orchestre symphonique versus des programmations électroniques. Un vrai disque en duo façon conte d’auto-science fiction car tout ce qui s’y joue vient du réel avant d’être condimenté par la fantaisie.

Un disque-monde plantureusement arrangé par Olivier Daviaud, mis en scène dans un film à découper en dix clips par Sébastien Salamand, quelque part entre un tour de magie de Méliès et un poème de Cocteau.

C’est une histoire d’amour, avec une rencontre improbable, les doutes de l’après feu d’artifice, puis le désir d’enfant suivi d’un début d’agrandissement du rêve sous forme de grossesse. Puis une fausse couche, et le retour au combat joyeux d’une résilience possible…

C’est la découverte d’une interprète magique, Daria Nelson, la fée qui promène sa grâce tout au long de cette symphonie.

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 12 €

Réservation obligatoire..

2023-04-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-13 . .

Avenue Jacques Eberhard

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



By Mathias Malzieu & Daria Nelson.

A world-disc, that’s what Mathias Malzieu and Daria Nelson have built. A musical 2.0 with a touch of western: a symphonic orchestra versus electronic programming. A true duet record in the style of a self-science fiction tale, because everything that is played comes from reality before being condensed by fantasy.

A world-disc planturally arranged by Olivier Daviaud, staged in a film to be cut into ten clips by Sébastien Salamand, somewhere between a magic trick by Méliès and a poem by Cocteau.

It is a love story, with an improbable meeting, the doubts of the aftermath of the fireworks, then the desire for a child, followed by the beginning of the enlargement of the dream in the form of a pregnancy. Then a miscarriage, and the return to the joyful struggle of a possible resilience?

It is the discovery of a magical interpreter, Daria Nelson, the fairy who walks her grace throughout this symphony.

Place : Cultural Space of the Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Price : 12 ?

Reservation required.

Por Mathias Malzieu y Daria Nelson.

Un récord mundial, eso es lo que han construido Mathias Malzieu y Daria Nelson. Un musical 2.0 con un toque de western: una orquesta sinfónica frente a la programación electrónica. Un verdadero disco a dúo al estilo de un cuento de ficción autocientífica, porque todo lo que se interpreta procede de la realidad antes de ser condensado por la fantasía.

Un plantural de récord mundial arreglado por Olivier Daviaud, escenificado en una película que Sébastien Salamand cortará en diez clips, a medio camino entre un truco de magia de Méliès y un poema de Cocteau.

Es una historia de amor, con un encuentro improbable, las dudas de las secuelas de los fuegos artificiales, luego el deseo de un hijo seguido del comienzo de la ampliación del sueño en forma de embarazo. Luego un aborto espontáneo, y la vuelta a la alegre lucha de una posible resiliencia?

Es el descubrimiento de una intérprete mágica, Daria Nelson, el hada que lleva su gracia a lo largo de esta sinfonía.

Lugar: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Precio: 12 ?

Reserva obligatoria.

Von Mathias Malzieu & Daria Nelson.

Eine Scheibenwelt, das ist es, was Mathias Malzieu und Daria Nelson gebaut haben. Ein Musical 2.0 mit einem Hauch von Western: ein Symphonieorchester versus elektronische Programmierung. Eine echte Duo-Platte im Stil eines Science-Fiction-Märchens, denn alles, was sich hier abspielt, stammt aus der Realität, bevor es durch die Phantasie veredelt wird.

Olivier Daviaud arrangierte das Album und Sébastien Salamand inszenierte einen Film, der in zehn Clips aufgeteilt ist.

Es ist eine Liebesgeschichte, mit einer unwahrscheinlichen Begegnung, den Zweifeln nach dem Feuerwerk, dann dem Wunsch nach einem Kind, gefolgt von der beginnenden Vergrößerung des Traums in Form einer Schwangerschaft. Dann eine Fehlgeburt und die Rückkehr zum fröhlichen Kampf um eine mögliche Resilienz?

Es ist die Entdeckung einer magischen Interpretin, Daria Nelson, der Fee, die ihre Anmut durch die ganze Symphonie trägt.

Ort: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Eintrittspreis: 12 ?

Reservierung erforderlich.

