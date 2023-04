Spectacle : Magie ! Avenue Jacques Eberhard, 9 avril 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Par le Cercle magique – Robert Houdin de Normandie

« Corne de licorne et poudre de perlimpinpin » : un peu de magie et de paillettes dans le quotidien, ça ne se refuse pas !

C’est pourquoi, fidèles au rendez-vous, les membres du Cercle magique Robert Houdin de Normandie vont, en bons magiciens, sortir de leur chapeau un programme des plus sensationnels pour vous divertir.

Ils nous promettent l’apparition de magiciens le temps d’une soirée dans les quartiers de la ville ou au Centre de loisirs et une pluie d’artistes prestidigitateurs pratiquant close up, grandes illusions, mentalisme… pour le grand spectacle des galas.

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 18 €

Réservation obligatoire..

2023-04-09 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-09 . .

Avenue Jacques Eberhard

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



By the Magic Circle – Robert Houdin of Normandy

« Unicorn horn and pixie dust »: a bit of magic and glitter in the everyday life, it is not to be refused!

That’s why the members of the Robert Houdin Magic Circle of Normandy will, as good magicians, pull out of their hat a sensational program to entertain you.

They promise us the appearance of magicians for the time of an evening in the districts of the city or at the Leisure Center and a shower of prestidigitators practicing close up, great illusions, mentalism… for the great show of the galas.

Place : Cultural Space of the Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Price : 18 ?

Reservation required.

Por el Cercle magique – Robert Houdin de Normandie

« Cuerno de unicornio y polvo de hadas »: ¡un poco de magia y purpurina en la vida cotidiana no se puede rechazar!

Por eso, como buenos magos, los miembros del Círculo Mágico Robert Houdin de Normandía van a sacarse de la chistera un programa de lo más sensacional para entretenerle.

Nos prometen la aparición de magos por una noche en los barrios de la ciudad o en el Centro de Ocio y una lluvia de prestidigitadores practicando close up, grandes ilusiones, mentalismo… para el gran espectáculo de las galas.

Lugar: Espacio Cultural de la Punta de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Precio: 18 ?

Reserva obligatoria.

Durch den Magischen Zirkel – Robert Houdin de Normandie

« Einhornhorn und Perlimpinpin-Pulver »: Ein bisschen Magie und Glitzer im Alltag, das kann man nicht ablehnen!

Deshalb werden die Mitglieder des Magischen Zirkels Robert Houdin de Normandie, die dem Termin treu geblieben sind, als gute Zauberer ein höchst sensationelles Programm aus dem Hut zaubern, um Sie zu unterhalten.

Sie versprechen uns, dass Zauberer einen Abend lang in den Stadtvierteln oder im Freizeitzentrum auftreten werden und dass es für das große Gala-Spektakel einen Regen von Zauberkünstlern geben wird, die Close-up, Großillusionen, Mentalismus usw. praktizieren werden.

Ort: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Eintrittspreis: 18 ?

Reservierung erforderlich.

