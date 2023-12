Noël du CIQ de Bel-Air Avenue Jacques Chabans Delmas Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Noël du CIQ de Bel-Air Avenue Jacques Chabans Delmas Salon-de-Provence, 1 décembre 2023, Salon-de-Provence. Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône Le CIQ de Bel Air fête Noël !.

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. EUR.

Avenue Jacques Chabans Delmas Maison des associations – l’Oustau de Bel Air

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The CIQ de Bel Air celebrates Christmas! El CIQ de Bel Air celebra la Navidad Das CIQ de Bel Air feiert Weihnachten! Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de Salon de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Avenue Jacques Chabans Delmas Adresse Avenue Jacques Chabans Delmas Maison des associations - l'Oustau de Bel Air Ville Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Avenue Jacques Chabans Delmas Salon-de-Provence latitude longitude 43.640733;5.057086

Avenue Jacques Chabans Delmas Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/