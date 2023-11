LHSA Trail aventure 2023 Avenue Jacques Anquetil Le Havre, 17 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre S’Port Athlétisme organise la 10ème édition du LHSA Trail aventure dimanche 17 décembre à la forêt de Montgeon. Trois circuits sont proposés : le parcours discovery de 8 kms à partir de la catégorie cadet (départ à 9h30), le parcours winners de 12 kms à partir de la catégorie junior (départ à 9h30) et le parcours aventure à partir de la catégorie junior également (départ à 9h).

Informations pratiques : le départ et l’arrivée seront au boulodrome de la forêt de Montgeon.

Cette année, le courcours de déguissement de Noêl fait son retour, le porteur du meilleur déguisement se vera récompensé..

Avenue Jacques Anquetil Forêt de Mongeon

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Le Havre S’Port Athlétisme is organizing the 10th LHSA Trail aventure on Sunday December 17 in the Montgeon forest. Three circuits are on offer: the 8km discovery trail for cadets (start at 9.30am), the 12km winners trail for juniors (start at 9.30am) and the adventure trail for juniors (start at 9am).

Practical information: the start and finish will be at the boulodrome in the Montgeon forest.

This year, the Christmas fancy dress competition is back, with prizes for the wearer of the best costume.

Le Havre S’Port Athlétisme organiza la 10ª Aventura Trail LHSA el domingo 17 de diciembre en el bosque de Montgeon. Se propondrán tres circuitos: el sendero de descubrimiento de 8 km para cadetes y mayores (salida a las 9.30 h), el sendero de ganadores de 12 km para juniors y mayores (salida a las 9.30 h) y el sendero de aventura para juniors y mayores (salida a las 9 h).

Información práctica: la salida y la meta se situarán en el boulodrome del bosque de Montgeon.

Este año vuelve el concurso de disfraces navideños, con premios para los mejores disfraces.

Le Havre S’Port Athlétisme organisiert die 10. Ausgabe des LHSA Trail aventure am Sonntag, den 17. Dezember, im Wald von Montgeon. Es werden drei Strecken angeboten: die 8 km lange Discovery-Strecke ab der jüngsten Kategorie (Start um 9:30 Uhr), die 12 km lange Winner-Strecke ab der Juniorenkategorie (Start um 9:30 Uhr) und die Adventure-Strecke ebenfalls ab der Juniorenkategorie (Start um 9:00 Uhr).

Praktische Informationen: Start und Ziel befinden sich am Boulodrome de la forêt de Montgeon.

Dieses Jahr findet auch wieder der Weihnachtskostümwettbewerb statt, bei dem der Träger des besten Kostüms belohnt wird.

