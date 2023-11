Cirque de Venise Avenue J.F.Kennedy Montélimar, 17 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Dans une atmosphère baroque enveloppée de velours et de lustres, vous découvrirez des clowns traditionnels, des trapézistes, des équilibristes la célèbre cavalerie vénitienne sans oublier notre cocktail d’animaux exotiques..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

Avenue J.F.Kennedy Parking du supermarché Géant Casino

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In a baroque atmosphere enveloped in velvet and chandeliers, you’ll discover traditional clowns, trapeze artists, tightrope walkers and the famous Venetian cavalry, not forgetting our cocktail of exotic animals.

En un ambiente barroco envuelto en terciopelo y lámparas de araña, descubrirá payasos tradicionales, trapecistas, equilibristas y la famosa caballería veneciana, sin olvidar nuestro cóctel de animales exóticos.

In einer barocken Atmosphäre, die in Samt und Kronleuchter gehüllt ist, können Sie traditionelle Clowns, Trapezkünstler, Seiltänzer, die berühmte venezianische Kavallerie und unseren Cocktail aus exotischen Tieren entdecken.

Mise à jour le 2023-11-16 par Montélimar Tourisme Agglomération