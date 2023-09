OCTOBRE ROSE: MARCHE ROSE Avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb, 8 octobre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Venez participer à la « marche rose » pour lutter contre le cancer du sein! les 5€ de participation seront reversés à la Ligue..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 12:00:00. EUR.

Avenue Ingarrigues

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Come and take part in the « pink walk » to fight breast cancer! 5? of participation will be donated to the League.

Ven a participar en la « marcha rosa » para luchar contra el cáncer de mama! Los 5? de participación se donarán a la Liga.

Nehmen Sie am « Marche rose » teil, um gegen Brustkrebs zu kämpfen! Die 5?

Mise à jour le 2023-09-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE