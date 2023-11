Loto Avenue Hubert Gaulier Vallenay, 19 novembre 2023, Vallenay.

Vallenay,Cher

Loto du comité des fêtes de Crézançay, animé par Dudu, dans la bonne humeur! Une partie spéciale 300€ entre les parties classiques mettra du piment à cet après-midi gagnant!.

Dimanche 2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Avenue Hubert Gaulier

Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire



The Crézançay Festival Committee’s Lotto, hosted by Dudu, is all about good spirits! A special 300? game between the classic games will spice up this winning afternoon!

La Lotería del Comité de Fiestas de Crézançay, presentada por Dudu, ¡es todo buen humor! Una partida especial de 300? entre los juegos clásicos animará esta tarde ganadora

Lotto des Festkomitees von Crézançay, moderiert von Dudu, mit guter Laune! Zwischen den klassischen Spielen findet eine Sonderrunde mit 300? statt, die den Nachmittag aufpeppen wird!

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LIGNIERES