Soirée Années 80 Avenue Houdart Merville-Franceville-Plage, 18 novembre 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Le restaurant le billot vous invite à une folle soirée années 80. Venez vous restaurer et vous déhancher dans une ambiance festive en présence de Régis SUEZ.

Repas inclus.

Réservation obligatoire..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Avenue Houdart Restaurant le Billot

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Restaurant Le Billot invites you to a wild 80s party. Come and dine and dance in a festive atmosphere in the presence of Régis SUEZ.

Meal included.

Reservations required.

El Restaurante Le Billot le invita a una fiesta salvaje de los años 80. Venga a cenar y bailar en un ambiente festivo en presencia de Régis SUEZ.

Comida incluida.

Imprescindible reservar.

Das Restaurant le billot lädt Sie zu einem verrückten 80er-Jahre-Abend ein. Essen und Trinken Sie und schwingen Sie Ihre Hüften in einer festlichen Atmosphäre in Anwesenheit von Régis SUEZ.

Das Essen ist im Preis inbegriffen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité