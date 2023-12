Exposition : L’historique de la construction du tunnel du Rove Avenue Henri Dunant Marignane, 20 janvier 2024 07:00, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Kader Gheziel, responsable de la galerie du musée Albert Reynaud, Michel Méténier, professeur d’histoire, conférencier, historien et écrivain vous invitent à une très belle exposition sur l’historique de la construction du canal du Rove. Venez nombreux !.

2024-01-20 fin : 2024-02-17 . .

Avenue Henri Dunant Mairie annexe Pas des Lanciers

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Kader Gheziel, in charge of the Albert Reynaud museum gallery, and Michel Méténier, history teacher, lecturer, historian and writer, invite you to a wonderful exhibition on the history of the construction of the Le Rove canal. Come one, come all!

Kader Gheziel, responsable de la galería del museo Albert Reynaud, y Michel Méténier, profesor de historia, conferenciante, historiador y escritor, le invitan a una magnífica exposición sobre la historia de la construcción del canal de Le Rove. ¡Venga uno, vengan todos!

Kader Gheziel, Leiter der Galerie des Albert Reynaud-Museums, Michel Méténier, Geschichtslehrer, Referent, Historiker und Schriftsteller, laden Sie zu einer sehr schönen Ausstellung über die Geschichte des Baus des Rove-Kanals ein. Kommen Sie zahlreich!

