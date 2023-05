Festival Ôrizons : Médusé.es Cirque Avenue Henri de Cumond, 16 juin 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Vendredi 16 Juin

Festival Ôrizins : Médusé.es CIRQUE

Qu’est ce qui se joue devant nos yeux ? Quel regard porte-t-on

sur les autres et quelle image renvoie-t-on ? Quelle peur se cache

derrière ce langage visuel ?

Mât chinois, sangles, roue cyr, contorsion et paroles d’habitants

accompagnent deux hommes et quatre femmes. Pensé

pour l’espace public, ce jeu circassien met en exergue la figure

mythologique à la chevelure de serpents.

Compagnie L’Mrg’ée

Créée en 2018 par Marlène Rubinelli Giordano, la compagnie est

associée à l’Agora – PNC. Médusé.es est une nouvelle création dans

laquelle les artistes de cirque incarnent la figure mythologique de

Méduse.

Les projets de la compagnie prennent forme en solo ou en groupe,

sous chapiteau, sur plateau, dans la rue. À travers ses créations

elle sonde les corps que nous sommes et ce qui en émerge.

en partenariat avec l’Agora – Pôle National..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . EUR.

Avenue Henri de Cumond

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday June 16th

Festival Ôrizins : Médusé.es CIRQUE

What is being played out before our eyes? How do we look at others

on others and what image do we send back? What fear is hidden

behind this visual language?

Chinese mast, straps, cyr wheel, contortion and words of inhabitants

accompany two men and four women. Designed

for the public space, this circus game highlights the mythological figure

the mythological figure with the hair of snakes.

Company L’Mrg’ée

Created in 2018 by Marlene Rubinelli Giordano, the company is

associated with the Agora – PNC. Médusé.es is a new creation in which circus artists

in which the circus artists embody the mythological figure of

Medusa.

The projects of the company take shape in solo or in group,

under a big top, on stage, in the street. Through its creations

she probes the bodies that we are and what emerges from them.

in partnership with the Agora – Pôle National.

Viernes 16 de junio

Festival Ôrizins : Médusé.es CIRQUE

¿Qué se juega ante nuestros ojos? ¿Cómo miramos a los demás

a los demás y qué imagen proyectamos? ¿Qué miedo se esconde

detrás de este lenguaje visual?

Mástil chino, correas, volteretas, contorsiones y las palabras de los habitantes

acompañan a dos hombres y cuatro mujeres. Diseñado

para el espacio público, este juego circense destaca la figura mitológica

la figura mitológica con cabellos de serpiente.

Compañía L’Mrg’ée

Creada en 2018 por Marlène Rubinelli Giordano, la compañía está

asociada con el Ágora – PNC. Médusé.es es una nueva creación en la que los artistas de circo

en la que los artistas de circo encarnan la figura mitológica de

Medusa.

Los proyectos de la compañía se desarrollan en solitario o en grupo,

bajo una carpa, en el escenario, en la calle. A través de sus creaciones

indaga en los cuerpos que somos y en lo que surge de ellos.

en colaboración con el Agora – Pôle National.

Freitag, 16. Juni

Festival Ôrizins: Médusé.es CIRQUE

Was spielt sich vor unseren Augen ab? Welchen Blick haben wir

auf andere und welches Bild vermitteln wir? Welche Angst verbirgt sich hinter

hinter dieser visuellen Sprache?

Chinesischer Mast, Gurte, Cyrrad, Verrenkungen und Worte von Einwohnern

begleiten zwei Männer und vier Frauen. Gedacht

dieses Zirkusspiel ist für den öffentlichen Raum gedacht und stellt die

die mythologische Figur mit dem Schlangenhaar.

Compagnie L’Mrg’ée

Die 2018 von Marlène Rubinelli Giordano gegründete Kompanie ist

mit der Agora – PNC assoziiert. Médusé.es ist eine neue Kreation, in der

in der Zirkuskünstler die mythologische Figur der Medusa verkörpern

Medusa darstellen.

Die Projekte der Kompanie nehmen als Solisten oder in Gruppen Gestalt an,

im Zirkuszelt, auf der Bühne oder auf der Straße. Durch ihre Kreationen

sondiert sie die Körper, die wir sind, und das, was daraus hervorgeht.

in Partnerschaft mit Agora – Pôle National.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT de Périgueux