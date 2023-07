Roda de samba Avenue Henri Barbusse Villeurbanne, 4 août 2023, Villeurbanne.

Roda de samba Vendredi 4 août, 18h00 Avenue Henri Barbusse Entrée libre et gratuite

Venez découvrir la roda de samba !

La roda de samba est un concert de musique brésilienne pendant lequel les musiciens et musiciennes se retrouvent autour d’une grande table pour jouer des instruments de musique brésilienne, chanter et danser sur les sons de la samba dans la joie et l’énergie. Le public forme un grand cercle autour de la table pour accompagner les musiciens. La musique sort de ce cercle, comme un grand chaudron humain !

Avenue Henri Barbusse Avenue Henri Barbusse, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T18:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:15:00+02:00

