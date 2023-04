Forum Jobs d’été Avenue Henri-Barbusse, 3 mai 2023, Villeurbanne.

Forum Jobs d’été Mercredi 3 mai, 14h00 Avenue Henri-Barbusse

Cet événement gratuit a pour but de faire se rencontrer recruteurs et jeunes de 18 à 25 ans en recherche de jobs saisonniers.

Munis de leur CV en plusieurs exemplaires, les jeunes pourront rencontrer des recruteurs en direct, issus de secteurs d’activité variés : restauration, vente, grande distribution, animation, garde d’enfants, téléconseiller, cyclologistique… Plusieurs commerces de l’avenue Henri-Barbusse seront également présents sur le forum pour rencontrer les candidats.

La ville de Villeurbanne proposera elle aussi plusieurs offres d’emploi pour l’été en animation, pour le portage de repas, les chantiers jeunes pour les 16-18 ans…

Pourquoi un forum « Jobs d’été » pour les jeunes ?

Trouver un job d’été, c’est avant tout la possibilité d’obtenir un premier salaire pour financer ses études, son logement ou ses futures vacances… C’est aussi bénéficier d’une première expérience dans le monde du travail et développer de nouvelles compétences à valoriser par la suite.

Un espace coaching, animé par Pôle Emploi et la Mission Locale de Villeurbanne, proposera par ailleurs des ateliers pour travailler son CV et sa présentation auprès des recruteurs.

Quelles entreprises seront présentes ?

Ville de Villeurbanne :

– Chantiers jeunes (à partir de 16 ans)

– Portage de repas à domicile

– Animation de proximité, séjours, espace détente « Vivez l’été »

– Séjours, animation Chamagneux, périscolaire

– Service à la population : titres d’identité et élections

– Animateur sportif avec la Caravane des sports

– Espaces verts

Mission locale de Villeurbanne et Pôle Emploi Villeurbanne : coaching CV

Vitacolo (séjours) : animation

Etik Nounou : garde d’enfants

City One – Agence interim : postes à l’Aéroport Saint-Exupéry, hôtes et hôtesses d’accueil, accompagnement dans les trains

Opteven : téléconseiller

Intersport : vente d’articles de sport

Ninkasi : restauration

>> Pour préparer le forum, les jeunes sont invités à se rendre au Bureau Information Jeunesse, 15, rue Michel-Servet, aux horaires suivants :

– Lundi : de 11h à 13h et de 14h à 18h,

– Mardi : de 14h à 18h,

– Mercredi : de 10h à 13h et de 14h à 18h,

– Jeudi : de 11h à 19h,

– Vendredi : de 11h à 13h et de14h à 17h.

Avenue Henri-Barbusse Avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T17:00:00+02:00

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T17:00:00+02:00