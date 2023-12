Marché de Noël Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac, 4 décembre 2023, Camblanes-et-Meynac.

Camblanes-et-Meynac,Gironde

C’est LE RENDEZ-VOUS incontournable ! Le Marché de Noël de Camblanes-et-Meynac est de retour ; il se déroulera le week-end du samedi 9 et dimanche 10 décembre dans la salle polyvalente. Une trentaine d’exposants seront réunis et proposeront des objets artisanaux, des créations, des idées cadeau, des produits alimentaires, des conserves (foie gras, rillettes de poissons, saumons), vins et champagnes, chocolats et caramels….

Avenue Guy Trupin Salle polyvalente

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



IT’S THE MEETING YOU CAN’T MISS! The Camblanes-et-Meynac Christmas Market is back, and will take place over the weekend of Saturday December 9 and Sunday December 10 in the Salle Polyvalente. Around thirty exhibitors will be on hand to offer handcrafted items, creations, gift ideas, food products, preserves (foie gras, fish rillettes, salmon), wines and champagnes, chocolates and caramels?

¡Es EL lugar donde hay que estar! Vuelve el Mercado de Navidad de Camblanes-et-Meynac, el fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de diciembre en la Sala Polivalente. Una treintena de puestos ofrecerán artesanía, creaciones, ideas para regalos, productos alimentarios, conservas (foie gras, rillettes de pescado, salmón), vinos y champanes, chocolates y caramelos..

Es ist DAS unumgängliche RENDEZ-VOUS! Der Weihnachtsmarkt von Camblanes-et-Meynac ist wieder da; er findet am Wochenende vom Samstag, dem 9. und Sonntag, dem 10. Dezember in der Mehrzweckhalle statt. Rund 30 Aussteller bieten Kunsthandwerk, Kreationen, Geschenkideen, Lebensmittel, Konserven (Foie gras, Fischrillettes, Lachs), Wein und Champagner, Schokolade und Karamellbonbons an

