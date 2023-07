Le goût de Martigues, le grand banquet Avenue Guy Moquet Martigues, 26 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Plus qu’un patrimoine, le Goût de Martigues est une véritable histoire provençale qui s’écrit au fil des siècles, qui se nourrit de son terroir et de toutes les cultures qu’elle croise et métisse..

2023-07-26 18:00:00 fin : 2023-07-26 23:00:00. .

Avenue Guy Moquet Croix-Sainte

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



More than a heritage, the Taste of Martigues is a true Provençal story that has been written over the centuries, which is nourished by its terroir and all the cultures it crosses and blends.

Más que una herencia, el Sabor de Martigues es una verdadera historia provenzal que se ha escrito a lo largo de los siglos, que se nutre de su terroir y de todas las culturas que cruza y mezcla.

Der Taste of Martigues ist mehr als ein Erbe, er ist eine wahre provenzalische Geschichte, die im Laufe der Jahrhunderte geschrieben wurde und von seinem Terroir und all den Kulturen, die es kreuzt und vermischt, genährt wird.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Martigues