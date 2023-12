STAGE DE KARATÉ AVEC JEAN-PIERRE FISCHER 9ÈME DAN Avenue Gustave Flaubert Guérande, 26 janvier 2024, Guérande.

Guérande Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-26 21:30:00

Chaque année, un expert vient à Guérande pour votre plus grand plaisir. Un moment de pratique fort et intense comme on les aime !

Cette année, c’est Jean-Pierre Fischer, 9ème Dan, karatéka reconnu à travers le monde et illustre sportif qui viendra à Guérande ! C’est un véritable plaisir de l’accueillir au cœur de notre dojo.

Il y aura 3 cours disponibles donc le cours du vendredi gratuit pour les adhérents du club.

Il y aura également un cours enfants de 18h30 à 19h30, gratuit également et uniquement ouvert à nos jeunes adhérents.

Les inscriptions sont ouvertes via helloasso.

Avenue Gustave Flaubert Salle des Sports de Kerbiniou

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire



