Automne musical – Trioffenbach, duos pour violoncelles Avenue Gustave Eiffel Sallebœuf, 9 décembre 2023, Sallebœuf.

Sallebœuf,Gironde

Dans le cadre du festival Automne musical, la Communauté de Communes des Coteaux Bordelais vous propose un concert de musique classique au sein de l’église de Salleboeuf. Venez (re)découvrir les œuvres phares du compositeur Jacques Offenbach, racontées en musique. Le narrateur, Loïc Richard, sera accompagné au violoncelle par Christian-Pierre La Marca et Alexis Descharmes. Entrée libre, sans réservation..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:30:00. EUR.

Avenue Gustave Eiffel Église Sainte-Marie

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Automne musical festival, the Communauté de Communes des Coteaux Bordelais is offering a classical music concert in the Salleboeuf church. Come and (re)discover the key works of composer Jacques Offenbach, told through music. The narrator, Loïc Richard, will be accompanied on cello by Christian-Pierre La Marca and Alexis Descharmes. Free admission, no reservations required.

En el marco del festival musical de Automne, la Communauté de Communes des Coteaux Bordelais ofrece un concierto de música clásica en la iglesia de Salleboeuf. Venga a (re)descubrir las obras clave del compositor Jacques Offenbach, contadas a través de la música. El narrador, Loïc Richard, estará acompañado al violonchelo por Christian-Pierre La Marca y Alexis Descharmes. Entrada gratuita, sin reserva previa.

Im Rahmen des Festivals « Automne musical » lädt Sie die Communauté de Communes des Coteaux Bordelais zu einem klassischen Musikkonzert in der Kirche von Salleboeuf ein. Entdecken Sie die Hauptwerke des Komponisten Jacques Offenbach (wieder), die mit Musik erzählt werden. Der Erzähler, Loïc Richard, wird am Cello von Christian-Pierre La Marca und Alexis Descharmes begleitet. Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT de l’Entre-deux-Mers