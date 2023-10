CRITÉRIUM DES CÉVENNES Avenue Germaine Tillion Montpellier, 26 octobre 2023, Montpellier.

Le Rallye Critérium des Cévennes 2023 se dispute du 26 au 28 Octobre 2023 à Montpellier et aux alentours dans l’Hérault. Ce rallye est organisé par l’ASA Hérault..

Avenue Germaine Tillion

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



The Rallye Critérium des Cévennes 2023 takes place from October 26 to 28, 2023 in and around Montpellier in the Hérault region. The rally is organized by ASA Hérault.

El Rallye Critérium des Cévennes 2023 se celebra del 26 al 28 de octubre de 2023 en Montpellier y sus alrededores, en la región de Hérault. El rally está organizado por ASA Hérault.

Die Rallye Critérium des Cévennes 2023 wird vom 26. bis 28. Oktober 2023 in Montpellier und Umgebung im Departement Hérault ausgetragen. Die Rallye wird von der ASA Hérault organisiert.

