Passeurs de patrimoine – Le patrimoine du cimetière du Nord Avenue Georges Pompidou Périgueux, 13 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Partez à la recherche de la symbolique cachée des sculptures funéraires, à travers la découverte de quelques concessions remarquables du cimetière du Nord.

Sous réserve des conditions météorologiques – Rdv entrée du Cimetière du Nord, avenue Georges Pompidou.

Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux.

2023-11-13 fin : 2023-11-13 16:30:00. EUR.

Avenue Georges Pompidou Cimetière du Nord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Search for the hidden symbolism of funerary sculptures, as we explore some of the North Cemetery’s most remarkable plots.

Subject to weather conditions – Rdv entrance to Cimetière du Nord, avenue Georges Pompidou.

Reservations required – Office de Tourisme Destination Périgueux

Vaya en busca del simbolismo oculto de las esculturas funerarias, descubriendo algunas parcelas notables del cementerio del Norte.

Sujeto a las condiciones meteorológicas – Cita en la entrada del Cimetière du Nord, avenida Georges Pompidou.

Sólo con reserva – Office de Tourisme Destination Périgueux

Begeben Sie sich auf die Suche nach der verborgenen Symbolik der Grabskulpturen, indem Sie einige bemerkenswerte Konzessionen auf dem Nordfriedhof entdecken.

Vorbehaltlich der Wetterbedingungen – Rdv Eingang des Nordfriedhofs, avenue Georges Pompidou.

Mit Reservierung – Office de Tourisme Destination Périgueux

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Communal de Périgueux