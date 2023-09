COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 – LE RUGBY EST DANS LE PRÉ : MATCH DE RUGBY Avenue Georges Pompidou Castelnaudary, 17 septembre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Venez assister aux matchs de rugby ROC/ ASV Lavaur le dimanche 17 septembre 2023 au stade Pierre de Coubertin à Castelnaudary !

Au programme: Espoirs à 13h30, suivi par un match d’équipe 1 à 15h et la 3ème mi-temps à 18h..

2023-09-17 13:30:00 fin : 2023-09-17 . .

Avenue Georges Pompidou

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Come and watch the ROC/ ASV Lavaur rugby matches on Sunday September 17, 2023 at the Stade Pierre de Coubertin in Castelnaudary!

On the program: Espoirs at 1:30pm, followed by a Team 1 match at 3pm and the 3rd half at 6pm.

Venga a ver los partidos de rugby ROC/ASV Lavaur el domingo 17 de septiembre de 2023 en el estadio Pierre de Coubertin de Castelnaudary

En el programa: Espoirs a las 13:30, seguido de un partido del Equipo 1 a las 15:00 y el 3er tiempo a las 18:00.

Besuchen Sie die Rugbyspiele ROC/ASV Lavaur am Sonntag, den 17. September 2023 im Stadion Pierre de Coubertin in Castelnaudary!

Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr mit dem Spiel der Espoirs, gefolgt von einem Spiel der ersten Mannschaft um 15:00 Uhr und der dritten Halbzeit um 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-12 par A.D.T. de l’Aude / OT – Castelnaudary Lauragais Audois