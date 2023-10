Performance-lecture – L’homme qui plantait des arbres Avenue Georges Pompidou Bellac, 5 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Alors qu’il marche depuis trois jours dans les collines arides et désertes du sud de la France, un jeune homme fait la rencontre d’un berger solitaire. Cet homme simple vit humblement avec son chien et son troupeau de brebis. N’ayant pas de grandes occupations, il s’est donné pour mission de redonner vie à cette contrée qui se meurt de sécheresse. Pour cela, il plante des arbres.

Camille Voyenne, comédien du collectif Champ Libre, après avoir entrepris cet été une tournée à pied de plus de 250 kilomètres où il propose à chaque étape la lecture de cette œuvre de Jean Giono, reprend la route cet automne et fait halte à Bellac. Il désire, à travers cette longue marche, retrouver les sensations du narrateur et ainsi transmettre cette nouvelle d’une façon la plus sensorielle possible..

Avenue Georges Pompidou Devant l’école maternelle Jolibois

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Walking for three days in the barren, deserted hills of southern France, a young man meets a solitary shepherd. This simple man lives humbly with his dog and his flock of sheep. With little to occupy his time, he sets himself the task of restoring life to a region dying of drought. To do this, he plants trees.

Camille Voyenne, an actor with the Champ Libre collective, is back on the road this autumn, after a 250-kilometer walking tour this summer in which he offered a reading of Jean Giono?s work at each stop. Through this long walk, he hopes to recapture the narrator?s sensations, and thus convey this short story in the most sensory way possible.

Caminando durante tres días por las áridas y desiertas colinas del sur de Francia, un joven conoce a un pastor solitario. Este hombre sencillo vive humildemente con su perro y su rebaño de ovejas. Con poco que hacer, se ha propuesto insuflar nueva vida a esta región, que se muere de sequía. Para ello, planta árboles.

Camille Voyenne, actor del colectivo Champ Libre, emprendió este verano un recorrido a pie de 250 kilómetros, ofreciendo en cada parada lecturas de esta obra de Jean Giono. Este otoño vuelve a la carretera, haciendo escala en Bellac. A través de esta larga caminata, espera recuperar las sensaciones del narrador y transmitir esta breve historia de la forma más sensorial posible.

Als ein junger Mann drei Tage lang durch die trockenen und einsamen Hügel Südfrankreichs wandert, trifft er auf einen einsamen Hirten. Dieser einfache Mann lebt bescheiden mit seinem Hund und seiner Schafherde. Da er nicht viel zu tun hat, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das Land, das an Dürre stirbt, wiederzubeleben. Zu diesem Zweck pflanzt er Bäume.

Camille Voyenne, Schauspieler des Kollektivs Champ Libre, hat diesen Sommer eine 250 Kilometer lange Tournee zu Fuß unternommen, bei der er auf jeder Etappe die Lesung dieses Werkes von Jean Giono vorschlug, und macht diesen Herbst in Bellac Halt. Er möchte auf dieser langen Wanderung die Empfindungen des Erzählers wiederfinden und so die Novelle auf möglichst sinnliche Weise vermitteln.

