Cinéma en plein air : « Vaillante » Avenue Georges Landry Dozulé, 8 septembre 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

En famille ou entre amis, profitez d’un moment de détente autour du film d’animation « Vaillante » de Laurent Zeitoun et Theodore Ty. Prévoyez fauteuils, coussins ou couvertures pour vous installer confortablement sur la pelouse du stade !.

2023-09-08 21:00:00 fin : 2023-09-08 . .

Avenue Georges Landry Stade Henri Samson

Dozulé 14430 Calvados Normandie



With family or friends, enjoy a moment of relaxation around the animated film « Vaillante » by Laurent Zeitoun and Theodore Ty. Bring your armchairs, cushions or blankets to make yourself comfortable on the stadium lawn!

En familia o entre amigos, disfrute de un momento de relajación en torno a la película de animación « Vaillante » de Laurent Zeitoun y Theodore Ty. ¡Traiga sus sillones, cojines o mantas para ponerse cómodo en el césped del estadio!

Genießen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden einen Moment der Entspannung rund um den Animationsfilm « Vaillante » von Laurent Zeitoun und Theodore Ty. Bringen Sie Sessel, Kissen oder Decken mit, um es sich auf dem Rasen des Stadions gemütlich zu machen!

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité