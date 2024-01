Salon bien-être Bulle de Soi Avenue Georges Guingouin Oradour-sur-Vayres, jeudi 4 janvier 2024.

Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 10:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Salon « Bulle de Soi », prendre soin de soi autrement.

Sophrologie, Iridologie, Lithothérapie, Bijoux, Gemmothérapie, Alcoolature, Tisanes, Baumes, Herbes, Sirop, Artisans d’art (Cuir, bois, céramique…), Massage Ayurvédique et Thaïlandais, Savonnerie, Naturopathe, Soins holistiques et énergétique, kinésiologie humaine et animal et plein d’autres choses encore seront présentes sur le salon.

Vous pourrez aussi participer à des conférences et des ateliers.

Entrée : don libre.

Restauration sur place le midi (soupe, curry de légumes, crêpes, boisson, café…).

Avenue Georges Guingouin Salle Robert Morange

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par SPL Terres de Limousin