2e Salon bien être à Roquevaire Avenue Georges Clemenceau Roquevaire, 30 septembre 2023, Roquevaire.

Roquevaire,Bouches-du-Rhône

Cette 2e édition accueillera une cinquantaine d’exposants prêts à vous accompagner dans votre bien être..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 20:00:00. .

Avenue Georges Clemenceau Salle Raymond Reynaud

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This 2nd edition will welcome some fifty exhibitors ready to support you in your well-being.

Esta 2ª edición contará con unos cincuenta expositores dispuestos a ayudarle a mejorar su bienestar.

Diese 2. Ausgabe wird rund 50 Aussteller begrüßen, die bereit sind, Sie bei Ihrem Wohlbefinden zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile