Fête de l’abeille et du miel Avenue Georges Clémenceau Roquevaire, 24 septembre 2023, Roquevaire.

Roquevaire,Bouches-du-Rhône

Bienvenue à la 19e fête de l’abeille et du miel et devenez apiculteur d’un jour !

Ateliers, démonstrations, dégustation,.

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Avenue Georges Clémenceau Salle Raymond Reynaud

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Welcome to the 19th Bee and Honey Festival and become a beekeeper for a day!

Workshops, demonstrations, tastings,

Bienvenido al 19º Festival de la Abeja y la Miel y conviértase en apicultor por un día

Talleres, demostraciones y degustaciones,

Willkommen zum 19. Bienen- und Honigfest und werden Sie Imker für einen Tag!

Workshops, Vorführungen, Verkostung,

