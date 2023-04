Marché hebdomadaire Avenue Georges Clemenceau, 1 janvier 2023, Guilherand-Granges.

Ce petit marché a tout d’un grand ! Rôtisseur, maraîchers, boucher-charcutier, fromager, œufs frais et spécialités italiennes rempliront vos paniers. Vous pourrez profiter à proximité du Parc Clemenceau et des berges du Rhône aménagées en promenade..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Avenue Georges Clemenceau Parking de l’Agora

Guilherand-Granges 07500 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



This little deal has all the makings of a big one! Roasters, market gardeners, butchers, cheese makers, fresh eggs and Italian specialties will fill your baskets. Nearby you can enjoy the Clemenceau Park and the banks of the Rhône river, which have been converted into a promenade.

Este pequeño mercado tiene todas las papeletas para ser uno de los grandes Asadores, hortelanos, carniceros, queseros, huevos frescos y especialidades italianas llenarán sus cestas. Podrá disfrutar del cercano Parque Clemenceau y de las orillas del río Ródano como paseo.

Dieser kleine Markt hat das Zeug zu einem großen! Rôtisseur, Gemüsebauern, Metzger, Käser, frische Eier und italienische Spezialitäten werden Ihre Körbe füllen. In der Nähe können Sie den Parc Clemenceau und die als Promenade gestalteten Ufer der Rhône genießen.

Mise à jour le 2021-09-24 par Rhône Crussol Tourisme