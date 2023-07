Concert Bluemary Swing Avenue Georges Clémenceau Chambon-sur-Voueize Catégories d’Évènement: Chambon-sur-Voueize

Concert Bluemary Swing Avenue Georges Clémenceau Chambon-sur-Voueize, 23 juillet 2023, Chambon-sur-Voueize. Jazz à la carte, apéro dinatoire à partir de 18h30..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Avenue Georges Clémenceau Préau de l’école maternelle

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Jazz à la carte, aperitif and dinner from 6:30pm. Jazz a la carta, aperitivo y cena a partir de las 18.30 h. Jazz à la carte, Aperitif und Abendessen ab 18:30 Uhr.

