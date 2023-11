Exposition Le cercle des Epingués Avenue George Sand La Châtre, 23 septembre 2023, La Châtre.

La Châtre,Indre

Cette exposition explore la courte période de création d’un cercle d’amis et d’artistes du début du 20ème siècle dans le village de Verneuil sur Igneraie. (près de La Châtre), au lieu-dit « les épingués »..

Samedi 2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. 3.5 EUR.

Avenue George Sand

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire



This exhibition explores the short period of creation of a circle of friends and artists of the beginning of the 20th century in the village of Verneuil sur Igneraie (near La Châtre), at the place called « les épingués ».

Esta exposición explora el breve periodo creativo de un círculo de amigos y artistas de principios del siglo XX en el pueblo de Verneuil sur Igneraie (cerca de La Châtre), en el lugar llamado « les épingués ».

Diese Ausstellung erforscht die kurze Schaffensperiode eines Freundes- und Künstlerkreises zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Dorf Verneuil sur Igneraie. (in der Nähe von La Châtre), am Ort « les épingués ».

