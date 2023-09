Exposition Maurice Sand, la plume et le pinceau Avenue George Sand La Châtre, 1 septembre 2023, La Châtre.

La Châtre,Indre

A l’occasion du Bicentenaire de la naissance de Maurice Sand (1823-2023), le Musée George Sand souhaite présenter un aspect spécifique de l’oeuvre de Maurice Sand : celui de dessinateur, illustrateur et peintre..

Dimanche 2023-09-01 14:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 3.5 EUR.

Avenue George Sand

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire



On the occasion of the Bicentennial of the birth of Maurice Sand (1823-2023), the George Sand Museum wishes to present a specific aspect of Maurice Sand’s work: that of draughtsman, illustrator and painter.

Con motivo del Bicentenario del nacimiento de Maurice Sand (1823-2023), el Museo George Sand desea presentar un aspecto específico de la obra de Maurice Sand: el de dibujante, ilustrador y pintor.

Anlässlich des zweihundertsten Geburtstags von Maurice Sand (1823-2023) möchte das Musée George Sand einen besonderen Aspekt von Maurice Sands Werk vorstellen: den des Zeichners, Illustrators und Malers.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Pays de George Sand