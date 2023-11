RUGBY À XV : US CARCASSONNE / BLAGNAC RUGBY Avenue Général Sarrail Carcassonne, 9 février 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

RUGBY à XV – Match de Nationale – 18ème Journée

US Carcassonne contre Blagnac Rugby au Stade Albert Domec le vendredi 9 février à 19H30..

Avenue Général Sarrail

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



RUGBY à XV – National Match – Day 18

US Carcassonne vs Blagnac Rugby at Stade Albert Domec on Friday February 9 at 7:30 pm.

RUGBY à XV – Partido Nacional – Jornada 18

US Carcassonne contra Blagnac Rugby en el Stade Albert Domec el viernes 9 de febrero a las 19h30.

RUGBY à XV – Nationales Spiel – 18. Tag

US Carcassonne gegen Blagnac Rugby im Stade Albert Domec am Freitag, den 9. Februar um 19H30.

