Conférence : Le Général de Galliffet Avenue Général de Gaulle Martigues, 18 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Une conférence donnée par Georges Gugliotta, auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire militaire du XIXème siècle. Suivi d’un cocktail offert..

2023-10-18 18:00:00 fin : 2023-10-18 . EUR.

Avenue Général de Gaulle Villa Khariessa

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A conference given by Georges Gugliotta, author of several works on 19th century military history. Followed by a complimentary cocktail.

Conferencia impartida por Georges Gugliotta, autor de varias obras sobre la historia militar del siglo XIX. Seguido de un cóctel de cortesía.

Eine Konferenz von Georges Gugliotta, Autor mehrerer Werke zur Militärgeschichte des 19. Jahrhunderts. Anschließend gibt es einen kostenlosen Cocktail.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme de Martigues