SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE Avenue Général De Gaulle Cattenom, 28 juin 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Les ensembles musicaux de Cattenom Loisirs Culture vous invitent à leur spectacle de fin d’année !

Pour achever cette belle saison en musique, venez soutenir et encourager les élèves de classes mais aussi l’éveil musical, le Big Band « Junior », la chorale enfant ou encore l’orchestre poussin.

Tenue estivale et tongs sont de rigueur !

Buvette sur place. Tout public

Mercredi 2023-06-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-28 . 0 EUR.

Avenue Général De Gaulle Casino Munucipal

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Cattenom Loisirs Culture’s musical ensembles invite you to their end-of-year show!

To round off this wonderful season in music, come and support and encourage the class pupils, as well as the early music classes, the « Junior » Big Band, the children’s choir and the infant orchestra.

Summer wear and flip-flops are a must!

Refreshment bar on site

Los conjuntos musicales de Cattenom Loisirs Culture le invitan a su espectáculo de fin de curso

Como colofón a esta magnífica temporada musical, venga a apoyar y animar a los alumnos de las clases, así como a las clases de música antigua, la Big Band « Junior », el coro infantil y la orquesta infantil.

Es imprescindible llevar ropa de verano y chanclas

Bar en el recinto

Die Musikensembles von Cattenom Loisirs Culture laden Sie zu ihrer Jahresabschlussshow ein!

Um diese schöne Saison musikalisch abzuschließen, unterstützen und ermutigen Sie die Schülerinnen und Schüler der Klassen, aber auch die musikalische Früherziehung, die Big Band « Junior », den Kinderchor oder das Kükenorchester.

Sommerliche Kleidung und Flip-Flops sind Pflicht!

Getränke vor Ort

