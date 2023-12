Rendez-vous des patrimoines – Visite commentée « Des fers et de la peau » Avenue Gaston Lacoste Pau Catégories d’Évènement: Pau

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 DANS LE CADRE DU MOIS DE LA RELIURE

La Bibliothèque patrimoniale vous présente ses reliures remarquables du 16è au 20è siècle, réalisées par de grands noms de la Reliure pour de grands noms de l’Histoire.

Durée 1h.

Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

