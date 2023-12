Quilles de neuf : un coup réussi ! Avenue Gaston Lacoste Pau, 13 février 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-02-13 13:00:00

fin : 2024-05-03 17:30:00

Cette exposition raconte l’histoire et la pratique d’un jeu qui connut ses lettres de noblesse dans tout le sud-ouest au 20e siècle. Dans tous les villages du Béarn, les plantiers abondent, les quillous s’illustrent avec en tête réussir les 12 figures. Venez découvrir une exposition mêlant tradition, histoire, objets et archives.

Présentation par un archiviste les samedis 17 février, 9 et 23 mars de 14h à 16h.

Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



