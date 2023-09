Exposition “Laïcité, citoyenneté, pluralité” Avenue Gaston Lacoste Pau, 10 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

A partir de l’exposition sur la genèse de la laïcité réalisée par la Bibliothèque nationale de France, les archives élargissent le sujet à deux thématiques citoyennes : le droit de vote et l’engagement militaire volontaire, notamment lors de la grande guerre de 14-18..

2023-10-10 fin : 2023-12-29 17:30:00. EUR.

Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Based on the exhibition on the genesis of secularism organized by the Bibliothèque nationale de France, the archives extend the subject to two civic themes: the right to vote and voluntary military service, particularly during the Great War of 14-18.

A partir de la exposición sobre los orígenes del laicismo organizada por la Biblioteca Nacional de Francia, los archivos amplían el tema a dos cuestiones cívicas: el derecho de voto y el servicio militar voluntario, en particular durante la Gran Guerra del 14-18.

Ausgehend von der Ausstellung der Bibliothèque nationale de France über die Entstehung des Laizismus erweitert das Archiv das Thema auf zwei Bürgerthemen: das Wahlrecht und die freiwillige militärische Verpflichtung, insbesondere während des großen Krieges von 14-18.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau