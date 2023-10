Concert de l’Harmonie Sortilège Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École, 19 novembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

La session symphonique d’été 2023 est déjà terminée mais l’association s’est lancée en 2022 dans une nouvelle aventure : l’orchestre d’harmonie, afin de permettre aux musiciens et acteurs culturels de la région de pratiquer l’orchestre toute la saison.

Au Programme

· Robinson Crusoe, Bert Appermont

· Compostella, Thierry Deleruyelle

· Out of Africa, John Barry

· Pompeii, José Alberto Pina

· Arabesque, Samuel R. Hazo

Il est conseillé d’arriver 30 minutes avant le début des représentations.

Sans réservation – libre participation.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Avenue Gambetta Espace Agapit

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The 2023 summer symphony session is already over, but the association has embarked on a new adventure in 2022: the wind band, to enable local musicians and cultural players to play in the orchestra throughout the season.

Program

– Robinson Crusoe, Bert Appermont

– Compostella, Thierry Deleruyelle

– Out of Africa, John Barry

– Pompeii, José Alberto Pina

– Arabesque, Samuel R. Hazo

Please arrive 30 minutes before the start of the show.

No reservation required – free admission

La sesión sinfónica de verano de 2023 ya ha terminado, pero la asociación se ha embarcado en una nueva aventura en 2022: la banda de viento, para que los músicos y los agentes culturales de la región puedan tocar en la orquesta durante toda la temporada.

En el programa

– Robinson Crusoe, Bert Appermont

– Compostela, Thierry Deleruyelle

– Memorias de África, John Barry

– Pompeya, José Alberto Pina

– Arabesco, Samuel R. Hazo

Se ruega llegar 30 minutos antes del comienzo del espectáculo.

No se requiere reserva – entrada gratuita

Die Sommer-Sinfonie-Session 2023 ist bereits abgeschlossen, aber der Verein hat sich 2022 in ein neues Abenteuer gestürzt: das Blasorchester, um Musikern und Kulturschaffenden aus der Region die Möglichkeit zu geben, die ganze Saison über Orchestermusik zu praktizieren.

Auf dem Programm

– Robinson Crusoe, Bert Appermont

– Compostella, Thierry Deleruyelle

– Out of Africa, John Barry

– Pompeii, José Alberto Pina

– Arabesque, Samuel R. Hazo

Es wird empfohlen, 30 Minuten vor Beginn der Aufführungen einzutreffen.

Ohne Reservierung – freie Teilnahme

