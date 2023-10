Concert de l’Harmonie Sortilège Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École, 19 novembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

L’Harmonie Sortilège est de retour pour une nouvelle saison ! Les musiciens et musiciennes retrouvent le chemin des répétitions pour cette session automnale entre octobre et novembre afin de préparer deux beaux concerts.

Au Programme

· Robinson Crusoe, Bert Appermont

· Compostella, Thierry Deleruyelle

· Out of Africa, John Barry

· Pompeii, José Alberto Pina

· Arabesque, Samuel R. Hazo

Concerts à entrée libre sans réservation.

Il est donc conseillé d’arriver 30 minutes avant le début de la représentation pour bénéficier des meilleures places..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:30:00. .

Avenue Gambetta Espace Agapit

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Harmonie Sortilège is back for another season! The musicians are back in rehearsal for the autumn session between October and November, preparing for two fine concerts.

Program

– Robinson Crusoe, Bert Appermont

– Compostella, Thierry Deleruyelle

– Out of Africa, John Barry

– Pompeii, José Alberto Pina

– Arabesque, Samuel R. Hazo

Free admission, no reservations required.

We advise you to arrive 30 minutes before the start of the performance to get the best seats.

¡La Harmonie Sortilège vuelve una temporada más! Los músicos vuelven a ensayar para la sesión de otoño, entre octubre y noviembre, y preparan dos grandes conciertos.

En el programa

– Robinson Crusoe, Bert Appermont

– Compostela, Thierry Deleruyelle

– Memorias de África, John Barry

– Pompeya, José Alberto Pina

– Arabesco, Samuel R. Hazo

La entrada es gratuita sin reserva previa.

Se recomienda llegar 30 minutos antes del comienzo de la representación para conseguir los mejores asientos.

Die Harmonie Sortilège ist für eine neue Saison zurück! Die Musikerinnen und Musiker proben wieder für die Herbstsession zwischen Oktober und November, um sich auf zwei schöne Konzerte vorzubereiten.

Auf dem Programm

– Robinson Crusoe, Bert Appermont

– Compostella, Thierry Deleruyelle

– Out of Africa, John Barry

– Pompeii, José Alberto Pina

– Arabesque, Samuel R. Hazo

Konzerte mit freiem Eintritt ohne Reservierung.

Es ist daher ratsam, 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung einzutreffen, um die besten Plätze zu ergattern.

Mise à jour le 2023-10-25 par ADT 79